案863為部桃女性護理師，後續造成同住家人案865摩斯女染疫，不過由於案863早在1月20日進行採檢，當時結果為陰性，亦被匡列為自主健康管理者，外界對於家中有醫療機構工作者，一旦遇到院內染疫情形，家人是否需向公司回報，以避免社區感染？衛福部長陳時中今指出，這一切建議都將等院內感染事件告段落，再進行通盤檢討。

陳時中表示，目前就是一邊做一邊滾動式檢討，將來會等這次院內感染案子告一段落，針對院內感染做相關的處置，訂定相關SOP，不過目前尚未看到社區內有擴大傳染的跡象，應還不需要通報原公司，且這次看到院內感染的發病日都很快，因此還需要再進一步研議。

另有關市場是否屬於需強制戴口罩的8大場所，陳時中認為將來可研議，但莊人祥補充，傳統市場多半是戶外或半戶外，若在戶外目前仍不用強制戴口罩，但若進入到室內，就需戴口罩，不過還是建議會接觸到不特定對象時，最好還是口罩不離身。

(中時 )