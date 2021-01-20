因應疫情升溫，白沙屯拱天宮23日入廟實施分流管制，補改運服務至24日止。（拱天宮管委會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮20日表示，因應疫情緊張、本土案例頻增，拱天宮配合政府防疫政策，調整補改運與參拜相關服務措施，1月23日起實施信眾入廟分流管制，補改運服務也將自1月24日起暫停，原訂農曆年初三的補改運時間暫緩，視疫情狀況另行公告補改運時間。

年關將近，信眾到拱天宮參拜須注意防疫規則，拱天宮管理委員會表示，自1月23日起（農曆12月11日起），入廟參拜者要配合進行分流管制，必須佩戴口罩及量額溫才得進入。

因應本土案例增加，國內疫情日趨緊張，白沙屯拱天宮也宣布為顧及信徒參拜安全，庚子年補改運服務至今年1月24日止（農曆12月12日止），原訂辛丑年（農曆年後正月初三起）補改運時間暫緩，視疫情情況另行公告補改運時間。

至於各界關心明年白沙屯媽祖進香活動是否異動，拱天宮主委洪文華表示，依照慣例，拱天宮仍會在每年農曆12月15日午後1時，擲筊擇訂隔年往北港進香期程的日子，庚子年因疫情首度延期舉行，明年若疫情依然嚴峻，不排除延後到4、5月或天氣較暖和、疫情減緩時舉辦。

(中時 )