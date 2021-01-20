造價1.4億元，耗費2年時間興建的新營轉運站20日正式啟用，距離新營交流道僅800公尺，連結國道及周邊生活圈都相當便利，將肩負起國道客運、市區公車與計程車轉乘的重要任務，台南市長黃偉哲指出，希望新營轉運站做為當地門戶，能替大新營區「轉運」，帶動溪北地區整體發展。
交通局表示，新營轉運站打破以往交通功能的實用印象，設計階段就融入在地語彙，結構採用鹽水月津古港的風帆意象，顏色上則呼應嘉南平原稻穗暖陽，以建築設計手法彰顯地標特質。
新營轉運站目前進駐的國道客運業者有統聯客運的1612、1628等2條路線，公路客運則有嘉義客運7207（嘉義經竹仔腳到鹽水）、7208（嘉義經重寮到鹽水），以及新營客運7407（新營到朴子）、7408（新營到好美里）、7410（新營到布袋商港）等5條路線，大台南公車則有包括棕、黃、橘等15條幹支線路線。
轉運站每天有193班次行經新營市區及火車站，221班次聯絡包括後壁、東山、柳營等地，中長途可連結朴子、義竹，還有高鐵台北、台中及嘉義站，現有9個大客車月台，80席汽車停車位及73席機車位可停放，東側則有計程車排班區。
轉運站啟用後就遇上春節輸運，也是一大考驗，使用率應會明顯增加，另外為配合防疫升級，現在站內設有2部熱顯像儀，出入口也都會採實名制做好管理，並加強公共空間消毒頻率。
(中時 )
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