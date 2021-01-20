陳姓男子退休後致力於文史工作，前年9月不滿女友提出分手，強逼她在自己祖母墓前道歉，並在車上恫嚇「今天給我，褲子脫下來，脫！」同時性侵得逞。士林地院審結，勘驗行車紀錄器，認定案發地在北投區的鄉間小路，被害女子遭強行拉入車內必當心生畏懼，僅能配合行事，已違反其意願，依妨害性自主罪判處有期徒刑3年10月，另外，隔天陳又動手毆打女友，判處徒刑2月，得易科罰金6萬。

陳男去年9月12日兩人感情有第三者介入，傳訊女友「我不會放過妳，寧可雙亡不接受妳這般蹧蹋！」女友同意當天晚上見面談分手，陳先載女友到新北市八里墓地，要求女友在祖母墳前下跪道歉，還要去祖父墓地，但因封路作罷，之後陳將車開到北投磺港溪旁，恫嚇女友要求脫內褲檢查，喝斥「你高興的時候一天兩三次，你都高興，你想甩的時候就這樣！」晚間10點多，放倒副駕駛座位，性侵得逞。

陳的辯護人主張，兩人是男女朋友，出遊時有很多機會下車離開或對外求救，但女友都沒有，隔天還一起去花蓮入住飯店，證明兩人是合意性交，並無違反意願。

判決指出，案發後陳傳訊「祖父墓前致敬」，而女友答應前往墓地，卻被載到花蓮過夜，女友很害怕返途經過蘇花公路，擔心遭遇不測，才傳訊給陳的家人，稱「我被強行帶走，現在南方澳，我不敢刺激他」，證明隔天並未同意與陳外出過夜，之後，陳因接到妻子電話，暴怒毆打女友，女友趁隙跑到花蓮一間派出所報案。

判決更指，陳在警詢時坦承有對女友恫稱「若妳腳不放進車內，就要關門夾斷妳的腳」，在車內有掐住女友衣領，證明兩人之間的性交行為，並不是溝通所得的共識，而是以脅迫的言語、手段違反女友的意願。

(中時 )