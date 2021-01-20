消防局小型水箱車不慎自撞路邊電桿致翻車。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市消防局第四大隊清泉分隊黃姓隊員，20日上午10時進行道路駕駛訓練時，行經清水區神清路一處彎道時，不慎自撞路邊電桿致消防水箱車翻車，造成副駕駛座彭員手被玻璃劃傷送醫，幸無生命大礙；黃員則無受傷。清水警分局指出，黃姓駕駛沒有酒駕，肇事原因待釐清中。

由於消防車平常都是滿載水待命，當時該小型水箱車約有1至2噸水量，翻車時水溢流到路面，所幸未造成其他災害，至於翻車原因則有待警方釐清。

(中時 )