消防車道路駕訓自撞電桿致水箱車翻車 1消防員輕傷 15:282021/01/20 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防局小型水箱車不慎自撞路邊電桿致翻車。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防局小型水箱車不慎自撞路邊電桿致翻車。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中市消防局第四大隊清泉分隊黃姓隊員，20日上午10時進行道路駕駛訓練時，行經清水區神清路一處彎道時，不慎自撞路邊電桿致消防水箱車翻車，造成副駕駛座彭員手被玻璃劃傷送醫，幸無生命大礙；黃員則無受傷。清水警分局指出，黃姓駕駛沒有酒駕，肇事原因待釐清中。 由於消防車平常都是滿載水待命，當時該小型水箱車約有1至2噸水量，翻車時水溢流到路面，所幸未造成其他災害，至於翻車原因則有待警方釐清。 轎車逆向暴衝 嚇壞2騎士急煞追撞噴飛後還想逃 貨櫃車轉彎視線死角 台南7旬婦遭撞魂斷輪下 (中時 ) #翻車 #水箱車 #駕訓 #撞電桿 #消防員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雞排不只送醫護 抗疫消防員也拿到溫暖雞排 19:322021/01/19 寶島 西門町中華路上 3公車連環撞 乘客輕傷 17:342021/01/19 社會 上海公車閃小黃急剎 女乘客噴飛2公尺重摔慘死 畫面驚悚 13:552021/01/19 社會 南亞冰酷隔熱紙 MIT無毒節能專家 台灣唯一隔熱紙自主品牌 「A9系列」傲視業界同級 體驗尊榮享受 14:362021/01/20 汽車情報-改裝頻道 跨界合作 凱銳旗艦房車贊助夢想家 04:102021/01/20 財經要聞 男子駕車遊南庄自撞護攔 南庄警協助返家 15:122021/01/20 社會 酒駕自撞分隔島 4輪朝天翻覆竟毫髮無傷 11:272021/01/19 社會 老翁癱軟公車上滑落地板 司機開往消防局求送醫仍不治 14:202021/01/19 社會 遭罷後又出包 王浩宇貼文惹議 陳學聖轟：消費桃園悲劇 21:282021/01/19 政治 不只是逐鹿彰濱！ 車輛中心WinBus自駕經驗複製 智慧運行大邁進 16:052021/01/19 汽車情報-汽車新聞 消防員殉職檢討出爐 環團籲公安改革勿作半套 11:312021/01/20 政治 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 5男帶傳播妹摩鐵開毒趴 房務開門一看 她已成冰冷屍體 - 社會 AV女優親揭「下海2原因」 達人自嘆：無知限制了想像 - 社會 女點鹹酥雞見份量給負評 老闆PO照自清 網一看傻：這樣180？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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