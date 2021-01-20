新冠肺炎疫情持續升溫，南投縣長林明溱20日下午宣布，2021年南投燈會活動延期舉辦，至於延辦日期則將視疫情狀況穩定後，再視實際狀況開會決定是否擇期辦理；林明溱也呼籲民眾配合秋冬防疫專案，勤洗手並配戴口罩，避免至人口密集地點。

國內外新冠肺炎疫情日益嚴峻，中央疫情指揮中心昨日也強烈建議無法嚴格執行完整風險評估的大型活動取消或延後舉辦；林明溱邀集縣府相關單位召開南投燈會緊急會議，經過討論後，確認中央的防疫指導原則，考量台灣現在疫情持續擴散，所以決定燈會延期舉辦，至於後續辦理的日期、規模及方式，則會再視實際疫情狀況再行開會討論決定。

衛生局也表示，冬季是病毒好發季節，呼籲縣民配合秋冬防疫專案，避免至人口密集地點，若需前往這些人口密集地點，如大賣場、市集、夜市、年貨大街等地點，倘為開放式空間，亦請民眾保持社交安全距離、勤洗手，配戴口罩，回家後務必做好手部清潔衛生。

在販賣商店、賣場、大賣場、攤商等業者，希望業者加強定期環境清消作業，販賣攤商也務必配戴口罩，注意手部清潔衛生，落實做好防疫措施，衛生局在這段時間會輔導業者並加強稽查，希望縣民能做好戴口罩、勤洗手，縣長祝福民眾能過個好年，以避免新冠肺炎社區傳染。

(中時 )