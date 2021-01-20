大陸商務部今(1／20)日發佈資料顯示，2020年非金融領域(不含銀行、證券、保險領域)實際使用外資9999.8億元(人民幣，下同)，年增長6.2％，實現了引資總量、增長幅度、全球占比「三提升」。新冠肺炎疫情衝擊下，全球跨國投資大幅下降，大陸引資卻逆勢增長，成為跨國投資的避風港。

中新網報導，大陸2020年全年利用外資呈現四個特點：第一，引資規模創歷史新高；第二，引資結構進一步優化，服務業實際使用外資7767.7億元，增長13.9％，占比77.7％。高技術產業吸收外資增長11.4％，高技術服務業增長28.5％，其中研發與設計服務、科技成果轉化服務、電子商務服務、資訊服務分別增長78.8％、52.7％、15.1％和11.6％。

第三，主要來源地保持穩定。對陸投資前15位國家和地區，投資增長6.4％，占比98％，其中荷蘭、英國分別增長47.6％、30.7％，東盟對陸投資增長0.7％。

第四，區域帶動作用明顯。東部地區吸收外資增長8.9％，占比88.4％，其中江蘇、廣東、上海、山東、浙江等主要引資省份分別增長5.1％、6.5％、6.6％、20.3％和18.3％。東北地區和中西部地區部分省份增長明顯，遼寧、湖南、河北等省份分別增長13.7％、28.2％和35.5％。

(旺報 )