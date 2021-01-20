基隆市仙洞國小是基隆市特色學校，更是中山區唯一百年歷史的小學，然而，體育館不敵歲月摧殘，天花板漏水、木質地板腐蝕、油漆脫落，市議員張秉鈞長期關心學童教育及硬體設備，現將協助該校爭取經費、修繕環境，讓學童擁有優質的學習環境。
仙洞國小校長彭雪峰表示，仙洞國小已爭取中央經費補助，並安排於2021年寒假期間進行修繕體育館漏水問題，感謝張秉鈞重視學童教育，並於今日辦理會勘，為學校爭取體育館油漆重新粉刷、木質地板、窗戶及電扇替換，讓師生擁有更優質的教學環境。
張秉鈞指出，仙洞國小是百年歷史學校，近年來因校長及老師的教學方式廣受家長認同，每年學童人數也不斷成長，該校將在今年正式邁入成立110週年，他更在寒假前夕向教育處爭取體育館修繕補助，為特色學校增添新的風貌，也期許將仙洞國小百年樹人的風範繼續傳承。
張秉鈞表示，仙洞國小周邊有諸多基隆熱門景點，如仙洞嚴、佛手洞、球子山燈塔、築港紀念碑、白米甕砲台等；期許基隆市府進行規劃，整合周遭環境及景點，藉此帶動中山區地方發展，讓基隆市成為人文藝術城市。
(中時 )
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