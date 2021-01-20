美國財政部長提名人葉倫力挺大規模激勵方案，激勵隔夜美股收高，台股今日在晶圓雙雄台積電(2330)再衝天價650元、聯電(2303)登高54.9元帶動下，加以高價股緯穎(6669)挾去年驚艷獲利強勢大漲，推升指數一度大漲逾百點、再敲萬六大門抵達16004點！惟今日適逢台指期結算，加以本土疫情升溫，盤中包括電子、金融、傳產權值股等賣壓出籠，拖累指數震盪翻黑、低見15745.48點，高低震盪約250點，終場加權指數下跌71.19點為15806.18點，萬六大關未竟其功，成交值放大至4148.77億元，列居史上第三大。今日外資(不含外資自營商)賣超215.455億元，投信買超5.1267億元，自營商賣超57.8645億元，三大法人賣超268.19億元。

護國神山台積電(2330)受惠ADR大漲及外資高喊「千金」目標價相挺，盤中650元、收盤647元，雙雙改寫歷史新頁，惟獨木難撐盤勢，包括晶圓二哥聯電(2303)衝高回落、大立光(3008)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)及面板雙虎友達(2409)、群創(3481)等權值大軍同步收黑，萬六城池無功而返。半導體測試介面設備商穎崴(6515)轉上市大漲近4成，蜜月行情超甜蜜，成盤面亮點。太陽能概念股漲多拉回，茂矽(2342)、嘉晶(3016)、元晶(6443)等烏雲蔽日。被動元件族群亦黑壓壓，國巨(2327)、禾伸堂(3026)、華新科(2492)、大毅(2478)、信昌電(6173)、奇力新(2456)等同步走疲。

本土疫情升高，桃醫疫情進入社區引發民眾恐慌，防疫概念股力築防火牆，毛寶(1732)快攻漲停鎖到底，口罩廠恆大(1325)、康那香(9919)、美德醫療-DR(9103)等同飆漲停，疫苗及檢測族群國光生(4142)、亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)同步勁揚。航運股續遭颶風襲擊如逆水行舟，長榮(2603)、陽明(2609)、新興(2605)、志信(2611)、四維航(5608)等同步重摔，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)低飛避難。鋼鐵軍團亦風聲鶴唳，中鋼(2002)、中鋼構(2013)、中鴻(2014)、豐興(2015)、大成鋼(2027)、第一銅(2009)等哀鴻遍野。金融股難擋空壓盤旋，富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、玉山金(2884)、元大金(2885)等成領跌指標。

護國神山難擋本土疫情升溫，台股今日在台積電(2330)再登天價推助下一度攻上萬六大關，惟本土群聚感染延燒打擊投資人信心，致指數震盪收低，萬六僅驚鴻一瞥，險守15800點大關，成交量也衝上史上第三高，外資亦居高思危落袋為安，今日翻空賣超215.45億元。5日RSI為72.26，10日RSI為76.31，9日K值為76.22，9日D值為81.50，20日乖離率為4.6。護國神山台積電(2330)電力無法擋，台股目前有守5日線，但電子個股多開高走低，甚至開低走低；金融股亦不振，傳產僅防疫概念股強勢。目前呈現指數居高，個股表現弱多於強，好像「一個台股，兩個世界」。分析師表示，台股再度挑戰萬六大關，投資人難免近關情怯，後續應觀察美國總統拜登就職演說內容、英特爾法說會後是否對台積電釋單、以及台指期多空變化。

業內人士指出，集中交易市場加權指數若不含台積電，係單日重挫近300點之窘境，而上市、櫃成交值合計逼近5,000億元，且個股多呈大跌局面，顯示短線市場籌碼愈趨凌亂，不排除將進入中期整理格局。近期盤勢看似仍處萬五大關之上相對風光，其實不少個股早先行回檔，產業面包括鋼鐵、光學元件、航運及金融等亦然，這對盤勢發展係首要利空。另外，國內新冠疫情升溫，如可能的社區感染、醫院群聚感染等，令投資人忐忑不安，加上近期相關大型活動如台北燈節、年貨大街或部分大廟搶頭香等陸續叫停，顯示新一波疫情之風險變數，不宜小覷。操作建議挑選產業前景佳及營收表現優者，選股可留意半導體、車用、食品、金融、自行車、綠能等族群。

(時報資訊)