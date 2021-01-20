美國準財長葉倫呼籲擴大疫情紓困方案，但在利多出盡下，日股遭到獲利回吐賣壓襲擊，早盤出現紅翻黑局面後，大盤便一蹶不振。日經225指數收28,523.26點，下跌110.2點，跌幅0.38%。東證股價指數收1,849.58點，下跌6.26點，跌幅0.34%。

19日美股因為葉倫一番話，主要指數走高。葉倫要國會議員再邁開大步一點，因為對景氣好處高於債台高築的代價。

三井住友DS資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)認為，因為葉倫國會證詞已提前被媒體揭露，故對日股來說了無新意。不過利多還是激勵指數開高，獲利了結賣壓隨後就吞噬日經向上意圖。

晶片與電子零組件族群表現相對優異，太陽誘電（Taiyo Yuden）漲3.92％，東京威力科創（Tokyo Electron）漲0.9％，羅姆(Rohm)漲1.02％，東電化(TDK)漲0.4％。

天氣寒冷造成用電量增加下，也帶動東京電力公司(Tokyo Electric Power)股價狂漲7.63%。

日經225指數內，120家上漲，101家下跌。

報載，全日空(ANA Holdings)因慘遭新冠疫情衝擊，2020年後三季，一共將虧損超過三千億日元，故公司高層才會宣示進入瘦身大作戰，以後日本國內航班，擴大採用小飛機執行。全日空控股跌3.35％，至於同業日本航空也下跌1.77％。

漲幅最大的是住友化學（Sumitomo Chemical），上漲9.65％。

至於跌幅最大的是第一三共（Daiichi Sankyo）下跌3.97％，其次是京王電鐵(Keio)下跌3.9％。

(時報資訊)