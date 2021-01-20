美國國務卿提名人布林肯在聽證會中表明將延續對台承諾，民進黨今天表示，蔡總統就任後，布林肯與蔡進行過多次談話，就曾強調「對台承諾是美國非常堅定信守的事」。未來台灣將持續在既有的良好基礎上，與美國攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係。

美國總統當選人拜登即將就任，民進黨發言人顏若芳今天指出，在拜登就職前夕，美國準國務卿布林肯強調拜登政府將會延續美國的對台灣的承諾，確保台灣自我防衛能力，並希望台灣在世界各地扮演更大角色。

布林肯也提到，依照《台灣關係法》，美國對台灣有深遠、長期和不分黨派的承諾，必須確保台灣有能力抵抗外來侵略，也強調台灣是一個民主典範，一個強勁的經濟體，也是一個科技中心。台灣在疫情的處理上，提供美國許多借鏡。

她說，過去蔡英文總統在競選期間，曾在國務院與布林肯會面、互動。蔡總統就任後，也與布林肯進行多次談話。布林肯當時的身分是副國務卿，就曾強調「對台承諾是美國非常堅定信守的事」。

民進黨強調，未來台灣將持續在既有的良好基礎上，與美國攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

(中時 )