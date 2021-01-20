桃園一名郭姓年輕媽媽，某天看到4歲兒子的幼兒園聯絡簿上，老師註記著幾項需要改進事項，竟當場惱羞成怒猛摑兒子巴掌，兒子承受不住力道，連續撞到沙發及茶几，事後又因教兒子寫作業時不耐，用手捏臉及扯耳朵，甚至以氣球棍打手臂，造成兒子雙眼瘀青，全身傷痕累累，老師發現追問後才知道被媽媽體罰，桃園地方法院審理後，依成人年故意對兒童傷害罪判郭女10個月徒刑，緩刑2年。

根據判決書記載，這位年輕媽在108年5月26日晚上8時許，因不滿四歲的兒子拿回家給家長簽的聯絡簿上，老師在其聯絡簿上記載應改進事項，突然當場暴怒，以徒手毆打兒子巴掌，卻因用力過猛導致兒子先撞到沙發再撞到茶几， 導致前額、雙眼腫脹瘀傷等傷害。

又於 108年7月28日晚上 8 時許，在教兒子課業過程中，難忍不耐與怒氣，又徒手捏掐兒子之臉頰、拉扯其耳朵，並持汽球棍揮打其手肘，致其受有左側額頭、臉頰、左手臂、右側下巴瘀傷等傷害。

此外，還於 108 年 8 月 24 日晚上 8 時許管教兒子時，徒手擰兒子耳朵、臉頰，致其受有右側額頭、耳朵、臉頰條狀瘀傷、左側額頭及臉頰條狀傷痕等傷害。

接著還繼續在108年11月4日下午，徒手毆打兒子，導致其撞到地板、茶几，而受有前額瘀青、兩側眼周圍瘀青、鼻部瘀青、兩側肘部瘀青等傷害。

兒子上學時老師多次發現其全身傷痕累累，老師仔細詢問下，才知道被媽媽修理，由於已超過一般管教程度，於是向社工通報。法官審理後認為，郭女對於管教幼童應尋理 性溝通之方式，竟多次因一時情緒失控，未顧及兒子未滿12歲，身心尚未臻成熟，就以肢體力量當成糾正方式，造成兒子身體、心理受創，依成人年故意對兒童傷害罪判郭女10個月徒刑，緩刑2年。

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(中時新聞網)