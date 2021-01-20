美國國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）今天說，即將上任的拜登（Joe Biden）政府打算全面檢討美國對北韓的作法及政策，以尋找途徑擴大施壓讓北韓回到非核化談判桌上。

布林肯還表示，同時如有必要，美國也考量提供北韓人道援助。

聯邦參議院外交委員會今天召開國務卿提名人布林肯人事聽證會；民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）問到，在北韓非核化的終極目標上，布林肯是否支持一種「階段性協議」，為平壤當局提供修訂的制裁措施，以換取可驗證的北韓武器計畫凍結。

布林肯答道：「我認為我們必須檢討，我們打算檢討對北韓的整個作法及政策，因為這是一個困擾歷屆政府的棘手問題。事實上這問題沒有得到改善，還變得更糟。」

他說，檢討目標在於「檢視我們現有的選項，看有什麼方法能奏效，可加強施壓北韓坐下來談判，以及可能採取的其他外交措施」。

布林肯指出，這必須跟同盟及夥伴國家密切協商作為開始，特別是南韓與日本。

準白宮國安會「印太事務協調官」康貝爾（Kurt Campbell）表示，政府必須對採取的相關措施及早做決定，且不重蹈前總統歐巴馬（Barack Obama）時期覆轍，當時因為拖延而導致平壤挑釁行為，阻礙了雙方接觸。

(中央社)