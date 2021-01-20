富邦盃台灣12強少棒大賽硬式組由桃園仁善國小對上彰化東山國小，此戰仁善國小投、打俱佳，機關槍打線豪奪13分，最後以13比1提前在5局結束比賽，賽後教練黃義山點名陣中游擊手黃智煦此戰表現不錯，黃智煦透露富邦盃的目標是敲出全壘打，完成與媽媽的約定。

此戰仁善國小打線爆發，吳柏承、林品仲、黃睿謙等人都敲出3安猛打賞，不過以綜合表現來看，教練黃義山認為黃智煦此戰令他眼睛一亮，「黃智煦發揮特別好，有做到確實擊球，打的球很紮實。」

仁善國小是去年富邦盃第4名，同批球員還獲得金龍盃、重光盃冠軍，桃園盃奪亞軍，剛結束的傳福盃再拿一座冠軍，今年戰力水準高，適應和調整都保持在高水準狀態，黃義山希望能趁勝追擊，「希望能延續上個盃賽的氣勢，但也告訴小朋友平常心，不要有太多壓力。」

黃智煦除了打擊有表現之外，還是教練眼中的內野活棋，除了捕手以外，一、二、三、游他都能守，他透露自己最喜歡守一壘，「久久守一次比較好玩。」游擊對他來說不會太難，反而認為三壘有時要處理短打球比較麻煩，「偶像是中信兄弟的江坤宇，就是因為他守備很好才喜歡他，很多困難的球他都能接，希望自己也能做到高難度守備。」

黃智煦透露自己在富邦盃的目標是敲出全壘打，源自於和媽媽的一個約定，「去年5月媽媽生日那天剛好有比賽，當時約定好要打全壘打給她看，但沒有達成就拖到現在了，我還沒有在比賽中打過全壘打，最遠是三壘打。」黃智煦表示媽媽相當支持他打球，因此非常想完成這個約定，還因此請教教練該怎麼做，「教練說節奏做好、身體不要開掉，球自然而然就會飛出去了。」

東山國小。（中華棒協提供）

(中時 )