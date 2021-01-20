部桃醫院新冠肺炎群聚案持續擴大，其中有一位確診案例是桃捷摩斯漢堡的員工，且期間曾負責準備餐點，過去案例多為接觸、飛沫傳染，但若是民眾不慎吃下沾有新冠病毒的食物，會被感染嗎？

由於店內僅有這位確診者和另一位店長2人，所以確診者一定會接觸眾多消費者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，正因為無法掌握到底接觸多少人，因此公布相關足跡，也呼籲1/16～1/18曾經到桃捷摩斯漢堡的民眾，若出現相關症狀要提高警覺，盡快就醫。

●甫爆出中國雪糕驗出病毒 專家：應為病毒屍體、不具傳染能力

餐飲業員工確診，大家擔心的，就是食物有沒有可能是病毒媒介，吃下肚就跟著感染？事實上，中國大陸上週才爆出有3款雪糕進行新冠病毒核酸檢測時，檢測結果呈陽性，引發熱議。

「基本上，新冠病毒若能透過飛沫、直接傳播到食物上，理論上能存活一定時間，但最長不會超過48小時，」林口長庚醫院兒童急診科醫師吳昌騰指出，由於工廠工人篩檢皆為陰性，因此目前懷疑為紐西蘭、烏克蘭所提供的原物料遭汙染，「在這樣的情況下，雪糕上所驗到的病毒，應該是死掉的病毒基因片段，也就是病毒屍體，因此不具有傳染能力。」

吳昌騰表示，病毒跟細菌不一樣，細菌可以在死的細胞上快速繁殖複製，而病毒只能藉助活的細胞，例如需要在人、動物的細胞進行繁殖複製，因此超市的蔬菜、肉和水果不具備相關條件，所以存活時間是不會太長的。

●病毒能否透過食物傳染？ 醫：目前沒有證據可經消化道傳播

但如今餐飲業員工確診，「和雪糕驗出病毒不能相提並論，若是以現吃的熱食來說，萬一食物有接觸到病毒，那病毒存活的機率相當高，」中原大學生物科技學系副教授、毒理學專家招名威說，但目前也沒有證據顯示病毒可透過食品外包裝傳播，病毒也不能在食物中繁殖，畢竟不是細菌，只能以動物和人類當宿主。

根據世界衛生組織和美國疾病控制與預防中心（CDC）資料顯示，新冠病毒通過食物傳播而感染的機率相當低，雖然民眾可能會因為觸摸到物體表面病毒，再碰觸口、鼻、眼而傳播，但這並不是病毒主要的傳播方式。

「目前並沒有證據提到，新冠病毒能夠經由消化道傳播，」南投醫院感染科主任廖嘉宏也強調，基本上，吃下沾有新冠病毒的食物，感染風險不高，但若是民眾接觸到確診員工的飛沫，接著再碰觸到眼、口、鼻，則仍有感染風險。

目前依規定出入八大場所需要戴口罩、餐飲業人員在工作時，理應也會戴著口罩，廖嘉宏說，只要消費者和員工都有確實做到戴好口罩、勤洗手等防疫措施，即使確診者在速食店工作，民眾也不必太過恐慌、擔心。

醫師提醒，最重要的就是全民皆要做好防疫措施，勤洗手、戴口罩、確實消毒，是最有效預防新冠肺炎的方法。

要保障疫情期間的飲食安全，注意清潔方式很重要。（圖片來源 / Unsplash）

●預防新冠肺炎 如何保障食物、用餐安全？

雖然吃下有病毒的食物，感染風險不大，但若是民眾仍有疑慮，吳昌騰提出4點預防措施：

1.食用前先清洗食物：

蔬菜水果要吃之前，應先用自來水清洗

2.蔬菜儘量不要生食，應炒熟吃，且水果最好削皮：

吳昌騰表示，新冠病毒怕熱，病毒在溫度56℃狀態下30分鐘內能被殺死，因此應該把食物充分加熱熟透再吃

3.不要用水龍頭清洗生肉：

洗生肉時，最好把肉放在固定容器內，加水浸洗，防止把可能攜帶的病毒或者其他致病菌噴濺、汙染到廚房其他食物、東西上

4.注意個人衛生，勤洗手：

烹調處理食物前後及過程中，都要注意洗手，避免沒有洗手就觸摸眼、鼻、口；處理熟食和生食之前要注意洗手；上完廁所、吃飯前也要記得洗手。

平常在外用餐，很難避免與人群接觸，除了如廁、飯前、擤鼻涕、咳嗽後一定要洗手之外，掌握以下原則，也能減少感染機會：

1.觸碰餐廳的門、門把、廁所水龍頭、共用醬料罐、菜單等需用肥皂洗手。

2.清潔桌面：可用75％的酒精噴灑擦拭。

3.自備餐具或用免洗筷及一次性湯匙。

4.1人1份，避免多人共食

5.少吃自助餐

6.少交談：飛沫可以噴濺0.3～1.5公尺遠，這段期間建議安靜用餐。

7.口罩收好：口罩由內向外對摺收好，等用完餐外出時再取出戴上。

(中時新聞網)