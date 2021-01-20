知名主持人鄭弘儀經常在節目上聊時事，近日跟來賓討論「隔代教養」話題，說到一名母親在農曆年時，受不了曾祖父、曾祖母一直插手自己管教孩子，一氣之下接下來一整年不讓他們見寶貝曾孫，這位媳婦被廣大女性佩服太有勇氣，鄭弘儀表示自己平時很寵孫女，也面臨過孩子爸媽教養的場面，結果他表示自己做了錯誤的選擇，反映在孫女的回應上，讓他心碎不已。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目上，討論「隔代教養」問題，分享自己的親身經歷，他4年前嫁女兒，女兒給他添了可愛孫女，孩子如今已經2歲多，而他也化身「孫女傻瓜」，坦言平常就很寵，「教就(交給)父母親」，某天女兒帶孫女來家裡時，發生一些問題，女婿就管教了孩子，跟孩子說不可以這樣「要不然等一下罰站」，結果孫女轉頭，用圓滾滾的眼睛看阿公，似乎是在求救，盼望阿公出手相助。

當時鄭弘儀看著這場面，覺得應該支持女兒女婿，就跟孫女說：「你要聽爸爸的話」，沒想到孫女一聽內心受傷，使性子說「我不要阿公了」、「媽媽我們回家」，讓鄭弘儀心碎滿地，直言：「我一輩子沒有被一個女人傷得這麼重過」，因此問來賓們，遇到這種情況，到底怎樣處理比較好？

心理諮商師吳姵瑩提供了解套辦法，建議可以跟孩子說：「妹妹，我知道阿公沒有幫忙妳的感覺，讓妳很受傷，不過妳剛剛這樣講，阿公也很受傷喔」，表示教育孩子，重在那個懲罰的過程，目的是訓練他們感受到罪惡感，「有罪惡感才能長出同理心，才不會去亂破壞別人東西，或亂指責別人」。

(中時新聞網)