彭文正就總統蔡英文的博士論文及學位真實性，提起確認博士論文不存在之訴，台北地方法院未經言詞辯論，判決駁回彭的請求，上訴後，台灣高等法院判決廢棄原判決，全案發回原審重新審理。

彭男起訴主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」（下稱系爭論文），無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

彭男說，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。

北院認為彭提起的訴訟欠缺確認利益為理由，判決駁回，他提上訴後，高院認為，北院的審判長未盡闡明義務，不經言詞辯論，逕以判決駁回彭的起訴，訴訟程序即有重大瑕疵，且兩造均未表明願由高院直接為裁判，為維持當事人審級利益，將原判決廢棄，發回北院更為審理。

(中時 )