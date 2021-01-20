民進黨立委何志偉寄祝賀信給拜登政府，張競發現許多錯誤。（圖／摘自張競臉書）

民進黨立委何志偉昨（19）日透露，自己寄了祝賀信函給即將上任的美國新任總統拜登，並在臉書公開信件內容。對此，中華戰略學會研究員張競細讀後指出，何志偉的祝賀信函錯誤百出，甚至不敢提自己是哪個國家的立委，且要給美國副總統當選人賀錦麗的信竟發給拜登，難道是要叫拜登轉傳？

張競表示，他的學生看了信後有點出，信中僅提及恭喜拜登的「election」，不是「election victory」，難道只恭喜拜登參選，卻不明指其當選？但張競認為，如此選字並沒有錯，不過收信者的部分，何志偉並未提到美國全名，只提到總統當選人，在書信文體上並不完整，這個失誤確實不太理想。

有關信函本文起頭稱謂用「Dear President-elect Biden」是否恰當？張競表示，這種寫法確實沒見過，一般說來，各方所發賀函有下列幾種稱呼方式：「Mr. President-elect」，或是依據其曾經任職過副總統而稱其、「Vice-President Biden」，到底是否絕對應當加個「Mr.」，值得大家去推敲。

中華戰略學會研究員張競。（圖／摘自張競臉書）

張競也點出何志偉署名處，亦未提到他是哪個國家的立法委員，簽署銜稱說明亦不完整，當然有些人會辯稱，書信用紙上已列出國名，應該不會誤解，但就書信文體來說，應完整列出國名，才是何志偉委員完整的銜稱。「不要動輒指控馬英九或是中國國民黨遇到老共不敢提國名，綠營致函給美國時，不也是一個樣嗎？」

此外，張競說，何志偉專屬信函用紙上的姓名與簽署處，兩邊姓名居然不一致，而何志偉還算很有點辦外交的骨氣，使用中文簽署信函，只是對比下面是「Mark Ho」，因此要問，志偉從那邊冒出來的？認為這樣有點粗糙，具有改進的空間。

張競愛徒則質疑，何志偉在信上附上對賀錦麗致賀之意，但信卻是發給拜登，難道是叫拜登幫他傳嗎？其實同時祝賀正副總統書寫的方式，應當會在信末特別註明另加一份副本致送給當事者，這樣就不顯得唐突與怪異失禮。

先前宅神朱學恒遭基進黨立委嗆「是什麼咖」，因此張競也說，如果何志偉對於他的批評比照辦理，先提供答案：「榮民伯伯根本算不上個咖，但是能夠被算不上個咖的榮民伯伯指三道四，您又算個卵呢？」

民進黨籍立法委員何志偉在臉書公開致函美國總統拜登就任新職信函原稿，我的愛徒跑來問我，其中信函用辭用語是否恰當，在此說明如下： 首先是愛徒指出，信中僅提及恭喜拜登的election，但卻不是election... 由張競發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)