民進黨立委何志偉昨（19）日透露，自己寄了祝賀信函給即將上任的美國新任總統拜登，並在臉書公開信件內容。對此，中華戰略學會研究員張競細讀後指出，何志偉的祝賀信函錯誤百出，甚至不敢提自己是哪個國家的立委，且要給美國副總統當選人賀錦麗的信竟發給拜登，難道是要叫拜登轉傳？
張競表示，他的學生看了信後有點出，信中僅提及恭喜拜登的「election」，不是「election victory」，難道只恭喜拜登參選，卻不明指其當選？但張競認為，如此選字並沒有錯，不過收信者的部分，何志偉並未提到美國全名，只提到總統當選人，在書信文體上並不完整，這個失誤確實不太理想。
有關信函本文起頭稱謂用「Dear President-elect Biden」是否恰當？張競表示，這種寫法確實沒見過，一般說來，各方所發賀函有下列幾種稱呼方式：「Mr. President-elect」，或是依據其曾經任職過副總統而稱其、「Vice-President Biden」，到底是否絕對應當加個「Mr.」，值得大家去推敲。
張競也點出何志偉署名處，亦未提到他是哪個國家的立法委員，簽署銜稱說明亦不完整，當然有些人會辯稱，書信用紙上已列出國名，應該不會誤解，但就書信文體來說，應完整列出國名，才是何志偉委員完整的銜稱。「不要動輒指控馬英九或是中國國民黨遇到老共不敢提國名，綠營致函給美國時，不也是一個樣嗎？」
此外，張競說，何志偉專屬信函用紙上的姓名與簽署處，兩邊姓名居然不一致，而何志偉還算很有點辦外交的骨氣，使用中文簽署信函，只是對比下面是「Mark Ho」，因此要問，志偉從那邊冒出來的？認為這樣有點粗糙，具有改進的空間。
張競愛徒則質疑，何志偉在信上附上對賀錦麗致賀之意，但信卻是發給拜登，難道是叫拜登幫他傳嗎？其實同時祝賀正副總統書寫的方式，應當會在信末特別註明另加一份副本致送給當事者，這樣就不顯得唐突與怪異失禮。
先前宅神朱學恒遭基進黨立委嗆「是什麼咖」，因此張競也說，如果何志偉對於他的批評比照辦理，先提供答案：「榮民伯伯根本算不上個咖，但是能夠被算不上個咖的榮民伯伯指三道四，您又算個卵呢？」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。