新冠肺炎（COVID-19）的本土疫情近日持續升溫，讓不少朋友都更為關注防疫議題，並降低出門機率。如何在無法維持日常活動的前提下，仍舊維持重要的健康呢？如果你是iPhone用戶，透過整合多方資訊的「健康」App就可以讓你對於自己的健康情況有更進一步的了解。

一、可個人化設置重要健康資訊

或許有不少人都還不清楚，健康App提供了客製化的訂製服務，讓你可以首先查看對於自己來說關鍵的身體指標資訊。打開健康App在「摘要」頁面點選右上角的「編輯」功能，即可選擇你最想要觀看的指摽資訊，被選擇的項目將會整合以「喜好項目」中，優先顯示在「摘要」頁面最上方。

二、全面整合第三方健康追蹤相關App

你習慣利用多個健康、運動、睡眠相關的App來進一步紀錄特定階段的身體情況嗎？在不一定需要串連Apple Watch的前提下，iPhone中的健康App就已經可全面整合多款支援 HealthKit 第三方App，讓你更全面的了解包含行動能力（步行情況）、睡眠、聽力、健身的相關指標。

舉例來說，在活動紀錄與健身需求上，以下App皆支援HealthKit ，其紀錄的詳盡身體指標，都能整合在健康App中顯示，包含《Nike Run Club》是你的跑步夥伴，帶來客製化的個人訓練課表；《Streaks Workout》可幫助你維持規律運動，自己決定運動強度；《Seven》能讓你無論在家或在辦公室，只要有7分鐘就能運動；《Pedometer++》: 不但可以記步，配合Apple Watch使用還可以計算手推輪椅的次數；《Pocket Yoga》則收錄眾多瑜伽體式，跟隨動畫中人物伸展身體。

此外，還有不少保健相關App，《Pillow》可謂是智慧型睡眠幫手，能協助改善睡眠品質；《Calm》能帶來冥想指導、睡前故事、呼吸練習課程、伸展運動，以及舒緩音樂；《Medisafe》能提醒按時服藥，並查看藥物相互作用的潛在風險；《Lifesum》是飲食及主要營養素追蹤器，能協助計算卡路里，讓你吃得更營養均衡；《Zova》則是健康生活導師，提供由專家帶領的體能訓練、營養方案與健康指導。

三、把握時間確認「健康檢查表」在緊急時最安心

在健康App中點選帳號大頭貼，可以檢查健康檢查表。在當中可以開啟醫療卡、SOS緊急服務、手偵測、跌倒偵測、耳機通知等。使用者可以在醫療卡中設定自己的體重、身高、血型、生日（來得知年齡）還有緊急聯絡人。在發生緊急事件時，同時按下iPhone的電源鍵以及音量鍵，即可在未解鎖的時候檢視醫療卡的資訊。同樣，此方法也可以同時啟動SOS緊急服務，在啟用SOS緊急服務時，緊急聯絡人會接到訊息通知。

最後，就算你沒有Apple Watch，也可以透過在iPhone掌握不少與自己相關的健康參照指標，包含紀錄步數，走路和跑步的距離、速度等。也可以根據你在晚上的iPhone使用時間搭配你的睡眠設定來追蹤並記錄你在床上的時間。使用者可以在健康App中設定睡眠時間，以達到足夠睡眠時間來努力，進一步提升自己的健康。當預定的睡眠時間快到來之前，睡眠模式會自動啟動，此時手機會自動降低螢幕亮度、打開勿擾模式，並且在你有需要時播放一些舒壓音樂來協助入睡。

(科技)