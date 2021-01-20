農曆春節向來為出國旅遊旺季，今年需求因疫情影響而轉向國內旅遊。旅遊業者雄獅(2731)對此精選全台各大區域頂級飯店，讓民眾春節期間出遊保證有房有位，並提供「私人訂製小包團」及自由行「動態打包」等創新服務，以滿足民眾需求、搶攻國旅商機。

雄獅統計指出，今年春節7天連假期間的國內熱門飯店訂房率已達8成，花東地區的五星級熱門住宿甚至已逾9成。而今年全台6大春節熱門目的地，依序為彰化、花東、台南、宜蘭、南投、高雄。

面對今年春節國旅需求，雄獅對此將一家團圓圍爐的概念延伸至移動式體驗，推出包括團體、自由行、訂房等近百支國旅產品，並首度推出了5天以上的春節環島遊程，讓民眾不能出國，也能在國內度過充實的假期。

針對不想參加團體行程的旅客，雄獅亦首度推出自由行「動態打包」及「私人訂製小包團」服務。雄獅指出，「動態打包」服務過往在出國旅遊市場極受消費者歡迎，消費者可在雄獅網站自由選擇交通工具及住宿的飯店，打包好交通＋住宿需求後即可享有優惠價格。

雄獅今年將「動態打包」的概念運用至國旅，讓旅客可自由選擇高鐵、台鐵、租車等交通方式，搭配春節期間一位難求的飯店，打包出自己規畫的玩法，比起自行拆開交通住宿在不同平台訂購，可節省達40％費用，最受小資群族青睞。

在訂房部分，雄獅備妥住宿方案、主打全台旅宿4萬個房間保證有房，再搭配交通部觀光局「春節疏運孝親專案補助」，選擇6縣市訂房加交通最高可補助6000元，若預訂指定住房補助方案，再加碼送1500元訂房購物金。

至於「私人訂製小包團」服務，則由雄獅的專業「旅遊規畫師」依據個別需求，設計專屬家庭的行程，只要6人即可成行，全程使用專屬9人座或小巴，包括飯店住宿、餐飲需求、行程景點等均可客製化，提供專屬的新年遊程。

(時報資訊)