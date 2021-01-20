台灣證券交易所統計2020年12月券商盈虧表現，單月全體證券商稅後淨利86.13億元，月減6.02％；2020年全體證券商稅後淨利584.56億元，年成長43.51％。

證交所分析指出，去年12月大盤總成交值約6.193兆元，月增28.94％，證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利56.21億元，月增20.42％。自營部分，加權股價指數上漲幅度較上月小，使自營業務淨利較上月衰退43.95％，為27.5億元；承銷業務小幅月成長6.59％，為8.74億元。

2020年來看，雖然台股第1季受疫情影響，指數大幅滑落，但隨即一路攀高到年尾，全年價量同增，證券商經紀手續費收入大增61.1％，全年經紀業務獲利473.96億元，年增86.34％；自營業務淨利年增4.97％，為137.84億元；承銷業務全年淨利45.13億元，年增29.35％。若無華南永昌證券因發行認售權證導致大幅虧損，否則全體證券商稅後淨利將突破600億元，達到620.88億元，年增55.99％。

(時報資訊)