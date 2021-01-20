倫敦金屬交易所(LME)已經提案，永久關閉歐洲最後一個公開喊叫的環形交易大廳，進入沉靜的電子化系統，以加強對新冠肺炎的壓制。

為因應社交距離的要求，LME在去年三月關閉，為二戰以來首見，讓交易員在紅色座位上和劇場般的大廳上，相互叫喊和暗號手勢的場景進入電子化的沉靜。該交易方式已持續了144年。

LME執行長張伯倫(Chamberlain)認為，這樣的轉變將允許更多參與者，提高最為全球基準價格的透明度。

但是關閉交易大廳引起場內交易員的一些抵制，他們在過去十個月中對銅、鋁、鋅、鉛等減少交易量。

永久關閉的提議，最晚將在3月19日得出答案。Sucden金融公司主管指出，交易永遠需要參與者與對手面對面，以及眼神交流。

張伯倫指出，如果新冠病毒情勢解決了，如果成員希望，會重啟大廳；執行長此前一直宣稱，不會永久關閉會場；但其最新表示，過去關閉期間，電子報價為市場提供良好服務，持續有大量交易，更多的參與者可直接進入。

(時報資訊)