根據德意志銀行周二發布的調查報告，比特幣與美國科技股被投資人視為是目前最大的市場泡沫。

這項在1月13日至15日針對627位市場專業人士所做的調查顯示，絕大多數投資人（高達89%）認為某些金融市場已處於泡沫區。而在這些泡沫中，比特幣與美國科技股名列前茅。比特幣被視為是更極端的情況，一半受訪者在1到10分的泡沫分級中，給予該加密貨幣最高的10分評級。

德銀表示，美國科技股被認為是第二大市場泡沫，平均得分為7.9，且有83%受訪者給出7分或更高的泡沫級別。

投資人亦認為比特幣與電動車製造商特斯拉，明年下跌的可能性大於上漲。投資人認為在未來12個月，比特幣與特斯拉價值腰斬的可能性大於翻漲一倍。

在過去的幾個月中，比特幣走勢相當瘋狂。這個以市值計為全球最大的加密貨幣在兩周前飆升至近42,000美元，創下歷史新高，然後又暴跌拉回。與2020年3月疫情爆發時觸及的低點相比，比特幣已上漲逾800%。

特斯拉去年股價亦大幅上漲，這樣的強勢升勢延續到新的一年，使其執行長馬斯克一舉超超亞馬遜創始人暨執行長貝佐斯成為全球新首富。與12個月前相比，特斯拉股價上漲逾700%。

調查顯示，投資人認為有利於泡沫形成的「寬鬆貨幣情勢」可能持續下去，71%受訪者認為美國聯準會（Fed）不會在2021年底之前收緊政策，但有四分之一受訪者預期經濟成長或市場情況可能迫使他們出手。

此外，認為新冠肺炎疫苗的推出不如預期的投資人約占41%，超出那些認為疫苖推出優於預期的投資人（約占22%）。只有略超過一半的受訪者預期生活將在年底前恢復正常。

(時報資訊)