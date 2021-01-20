全球半導體大廠持續積極發展先進製程，包括台積電(2330)、三星(Samsung)、英特爾(intel)等目前均積極導入EUV，可望帶動相關供應鏈，像是光罩盒供應商家登(3680)、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)等需求持續成長。

後摩爾時代，極紫外光(EUV)微影成為推動先進製程的關鍵技術，包括台積電、三星(Samsung)、英特爾(intel)等均積極搶進EUV機台，據供應鏈表示，2021年ASML(艾司摩爾)EUV設備出貨量達40台以上，其中台積電包下15~20台，穩居最大客戶。

目前台積電5奈米已在南科順利量產，據了解，目前台積電南科廠的EUV機台就多達20幾台；台積電將再導入3奈米，未來南科的EUV機台將續增。

隨著先進製程進展一個世代，每片晶圓所採用的EUV光罩層數也達倍數增加，台積電從7+奈米製程開始導入EUV技術，業界分析，台積7+大約需要2~4層EUV光罩層、5奈米約12~14層，3奈米需要24層。

未受疫情影響，全球半導體廠持續發展先進製程，除了台積電，目前Intel、三星也積極布建EUV產能，加上SK海力士等記憶體大廠預計相繼導入EUV，均將帶動未來EUV的需求。

台廠EUV供應鏈，包括光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣等。

家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量將較去年倍數成長。

在擴產規畫上，家登去年已完成樹谷廠擴產動作，進行全面設備及人力擴充，產能規模大幅提升4倍。此外，為因應客戶的強勁需求，家登也計畫在土城新建廠區，最快2022年底完工，整體產能將較目前提升超過一倍，有望為公司長期發展增添動能。法人預估，今年家登EUV光罩盒出貨量有望較去年倍增，全年營收可望續創新高。

家登去年第四季加速出貨，第四季營收達7.15億元，比第三季的5.57億元大幅成長28.31%。2020年全年營收25億元，同創新高，年增5.57%。

帆宣2020年營收達251.19億元，年增3.88%，創歷史新高，預估獲利同步創新高；受惠半導體大廠擴產，截至去年12月，公司在手訂單達243億元，訂單能見度到今年底，也有利於今年營運再挑戰新高。

(時報資訊)