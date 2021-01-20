美國即將就任的財政部長葉倫重申，不惜擴大紓困方案來把美國經濟給救起來。消息傳到韓股，KOSPI一開盤就上漲，但受到獲利回吐賣壓，指數也一度出現下跌現象。所幸，最後在多頭拉抬下，KOSPI指數收3,114.55點，上漲21.89點，漲幅0.71%。

KOSPI在19日飆漲2.6％，創下逾一周最佳表現。20日早盤，KOSPI也一度大漲約1.7％。

19日，葉倫在美國會聽證會上指出，希望國會議員要再更邁大步一點，表示另輪疫情紓困金額應該還會再增加。

三星證券表示，雖然韓股短線過熱疑慮仍存在，但葉倫國會聽證會一番利多言論，大膽投資人還是會孤注一擲地進場。

其中，三星電子漲0.2％，三星SDI漲1.6％，現代汽車卻跌1％。

LG電子飆漲12.8%，因為20日暗示，可能會出售賠錢的手機部門這顆燙手山竽。

現代子公司起亞，因傳出將代表母公司，與美國蘋果電腦合作推出全新電動車，股價早盤一度飆揚近兩成，最後收盤也漲5%。

外資賣超2375億韓元，約2.16億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,100.3韓元，韓元升值0.24%。

(時報資訊)