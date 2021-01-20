前海軍司令部通信系統指揮部郭姓上校指揮官，前年遭檢舉與部屬聚餐，要求部屬先分攤餐費，事後卻拿部屬的發票，涉嫌詐領6000餘元主官事務費。台北地檢署20日依《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物、《刑法》偽造文書等罪起訴郭員。

起訴指出，2019年5月7日，郭跟部屬到宜蘭某牛排館聚會聚餐消費4797元，明知大家各自埋單，但郭卻收集發票報帳核銷主官事務費。郭另於同年9月5日，海軍通指部向麵店訂晚餐共1320元，部屬各自付餐費，郭男也拿發票核銷中飽私囊。

事後有人看不下去郭的行逕，向海軍司令部檢舉，海軍接獲通報後，由督察長室成立專案小組主動調查，前年將郭員調離現職，並交由士林憲兵隊調查移送法辦。

檢方調查時，郭員否認不法，辯稱他是因部隊公用花費有時沒有發票、或忘了拿發票，為了核銷，才會向同仁拿發票報帳，強調錢都用做為部隊公用，並沒有中飽私囊情事。

郭並稱，宜蘭牛排館餐敘結束後，當天就請同仁將錢發還給用餐人士，但這名部屬作證時卻「打臉」郭，指是郭遭人檢舉，海軍立案調查後，才拿錢要他發還。檢方認定，郭涉嫌詐領6117元主官事務費，依貪汙罪起訴，但由於他貪汙所得在5萬元以下，依法可減輕其刑。

(中時 )