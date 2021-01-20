部立桃園醫院爆發群聚感染，9天已有10人確診，其中案863、864、865一家3口通通確診，今(20日)指揮中心公布3人詳細足跡，而案865則在16日晚上9點到過麥當勞桃園三民店用餐，對此，麥當勞三民店發出最新聲明，表示自今下午3時30分起停業消毐，而該日有上班的12名員工，將自行健康管理14天，直到31日止。

麥當勞三民店表示，18日接獲桃園衛生局通報，有確診個案至該餐廳外帶餐點，該餐廳除於當天打烊前依照「餐廳防疫執行要點」加強清潔，另外，在打烊後全店消毒，並於今下午3時30分起停業消毐，確保環境衛生，以及員工與顧客的安全健康。

此外，麥當勞三民店指出，該餐廳16日晚間9時10分至30分在這期間上班的12名員工，於18日接獲衛生局通報後，立即進行自主健康管理14天，至31日，期間除配合桃園市衛生所至餐廳疫調及衛教，營運主管並持續進行員工關懷，同時由麥當勞職業安全衛生管理部提供自主健康管理衛教及必要之協助。

麥當勞三民店也強調，為配合中央政策，全台麥當勞餐廳除用餐區全面採取梅花座，餐廳門口亦張貼海報加強宣導，敬請顧客排隊戴口罩、確實勤洗手，並保持社交距離，同時歡迎使用非現金支付，為防疫保健一起努力。

而為避免疾病及疫情傳染，麥當勞除要求各餐廳加強清潔與消毒相關作業的頻率，包括自助點餐機、餐盤、門把、扶手、桌椅、垃圾桶、洗手間、歡樂送外送餐袋等設施及用具；提供及要求餐廳員工全面配戴口罩，每小時至少洗手一次，並自主量測及記錄體溫；外送員於執勤時亦全程配戴口罩、呈遞餐點前須以酒精消毒雙手並配戴抛棄式手套，以維護員工及顧客健康，同時提供消費者安心的餐食。

(中時新聞網)