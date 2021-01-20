中華籃協今天發出聲明，有關中華隊參加二月份2021亞洲盃男籃資格賽分組賽事第三階段相關防疫計畫及返國檢疫措施等，均已呈報教育部體育署送審中，PLG聯盟不應公開質疑籃協派隊參賽卻未有防疫政策。

中華籃協表示，有關2021亞洲盃男籃資格賽分組賽事第三階段參賽防疫計畫相關資料，109年12月28日函報教育部體育署審核中，體育署將於1月22日開會審理本計畫，本會將待會議結果，全力配合主管機關及政府防疫政策執行。

由於新冠肺炎疫情期間，辦理各項體育競賽活動或是出國參賽等，均須先行提送防疫計畫至教育部體育署審核，PLG聯盟球季開賽前亦是如此，籃協無法在計畫尚未審核通過前片面公布，PLG聯盟不應在此時公開質疑協會對於球員出國參賽卻未提出防疫政策與配套措施，造成球員與媒體誤解，更引發球迷批評。

國際籃總FIBA今日已正式來函，因我國未參加去年11月第2階段賽事，懲處16萬瑞士法郎(逾新台幣500餘萬元)並扣積分2分，如第三階段配合參賽懲處將減半，面對此壓力下，籃協必須依照FIBA頒布之各項組訓流程，公告24人培訓球員大名單，並辦理開訓作業，在主辦單位未宣布賽事取消或延期前，相關組訓報名工作仍須按規定處理，籃協也向日本籃協反映，疫情嚴重為顧及參賽職隊員健康與安全，建議賽事是否可延期舉辦。

中華男籃自1月12日報到起，在不影響SBL、PLG兩聯盟比賽時間下，共安排三次團隊練習，PLG聯盟應尊重國家隊徵召作業，參與訓練並不等於一定要出國參賽，教練團遴選國手必將球員意願擺在第一位，聯盟此時宣布所屬球員以集體請假方式退訓製造對立，實非國內籃壇之福。

(中時 )