勤業眾信（Deloitte）會計師事務所20日攜手台灣玉山科技協會舉辦「科技業的藍海洞察－以數位創新打造永續發展」線上研討會。勤業眾信建議，企業必須從商業模式與產品設計階段開始思考資源的使用，並導入數位化ESG管理，從根本解決環境與社會面臨的永續挑戰。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠表示，全球氣候正面臨極端變化，而社會貧富差距也逐漸擴大，人們越來越重視企業、環境和社會間的和諧發展。

聯合國2015年提出的永續發展目標（SDGs），近年來愈來愈專注於「環境保護、經濟促進與社會和諧」三大面向。由於企業肩負著向股東及利害關係人應負的責任，因此，各產業在落實ESG時，應有其優先順序，若能結合本身日常業務之拓展，則更能落實ESG目標。

李紀珠舉例，金融業強調責任投資原則（PRI）、赤道原則、責任銀行原則（PRB）及永續保險原則（PSI），亦即金融業在其做決策時，檢視其所投資的企業、授信對象及保險對象是否有積極落實ESG，使得除其自身落實ESG外，更可擴大拓展其他產業落實ESG的能力。她也強調，企業追求永續不僅是打造形象，更可從中獲得銀行和投資主的幫助，有助企業本身的永續經營與未來發展。

勤業眾信（Deloitte）會計師事務所總裁賴冠仲表示，因應永續發展，導入綠色供應鏈已成為台灣電子製造業在全球市場中迫切之需求，越來越多企業採用「數位化轉型」的方式，除了藉以審視企業內部問題，了解永續對業務的衝擊，同時可對外評估永續發展的風險與策略，將「減碳力」化為「競爭力」，發掘新機會。

企業的ESG表現不僅關乎自身未來十年的關鍵發展，更可能進一步影響全球科技供應鏈板塊的挪移。勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陸孝立指出，企業應採取三點行動優化競爭力，包括建立跨境溯源機制、評估產品或服務上下游對於ESG的衝擊，還有落實供應鏈碳盤查、降低服務或產品生命週期產生的碳排放，以及善用數位化工具、創建與供應商間的議合平台。

根據金管會統計，截至2020年6月底，銀行對綠能科技產業放款餘額逾1.1兆元；截至10月底，保險業投資9家再生能源電廠，金額約140億元。

勤業眾信企業社會責任服務負責人陳盈州指出，ESG對於企業而言，不僅是一個概念，而是要納入營運考量，並有責任充分揭露管理政策與績效，作為與利害關係人之溝通管道。

(工商 )