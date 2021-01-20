公視推出全新兒少節目《我家住海邊》，每集選出不同的孩子與大旅伴搭檔，透過實際走入漁村體驗，紀錄8種即將消失的傳統漁法。日前蔡昌憲受邀前往台南七股區篤加村體驗「數魚歌」，竟學到自我放棄，最後甚至崩潰大喊：「我數學不好。」

從小在貢寮漁村長大的蔡昌憲坦承，知道要和小夥伴黃承毓前往體驗「數魚歌」時頗有信心，認為自己是半個歌手出身，魚和海也與自身生活經驗很貼近，「我跟海的情感就像家人一樣」。兩人在製作單位提供漁法線索時，還一同高歌盧廣仲的〈魚仔〉，等到實際開始練習用歌唱方式算魚，才發現最大難題是算數差，蔡昌憲大喊：「根本還先不要講唱歌，光只是加減都有問題。」

協助教學「數魚歌」的當地居民邱淡阿公說，早期篤加社區幾乎全村都養虱目魚，當時虱目魚苗仰賴沿海捕獲的天然苗，為了精確計算魚苗數量，會僱用專門的數魚工現場算魚，「數魚歌就是5、6個人一起唱最好聽」，此話一出讓蔡昌憲相當驚訝難道不會互相干擾，小旅伴黃承毓則接話，「這就是有沒有專心的問題。」引得蔡昌憲笑回：「我這是被嗆了嗎？」

《我家住海邊》選出8組孩子分別和蔡昌憲、浩子、黃湘婷、巴鈺、魚丁糸小威、旺福樂團、江宏傑、藍白拖搭檔，一起探尋8種台灣傳統漁法，包含台南數魚歌、彰化海牛採蚵、花蓮八卦網、貢寮採石花海女、澎湖曬魚乾、屏東三角網、綠島鰹竿釣以及金山蹦火仔。

(中時 )