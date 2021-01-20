邵雨薇擔任線上雜誌總編輯，露出筷子腿展現誠意。（多曼尼提供）

行程滿檔的邵雨薇近日爆肝開啟斜槓新身分「總編輯」，策畫推出個人數位雜誌《Vénus》在IG全面曝光，擔任總編輯的她，從服裝品牌合作洽談、攝影師溝通到企劃主題規劃等等一手包辦，為求面面俱到將處女座特性發揮到極致，連妝容的設計都加入想法創造出仙氣飄飄的「積雪妝」。拍攝時更露出100公分逆天筷子腿驚豔全場，她笑說：「這個動作就是跨足新領域的誠意！」

對拍攝成果十分滿意的她，在編排發文時才陷入真正的「燒腦地獄」。因為一直以來透過各種角色的詮釋讓觀眾認識的邵雨薇，覺得這些你認識的角色都是她但不是完整的她，這次她想脫去一層層的角色包裝，把最真實的自己解剖在大家面前。跨過30歲門檻，發現要邁向31的自己開始有了一連串的轉變，這些轉變有些是不經意發現，有些事透過文字與自己對談後得到的省思，在第一篇〈潛意識〉的發文，洋洋灑灑用超過500字的文字深入淺出書寫自己。她希望看到文字的人能夠多來留言，有什麼聊什麼，互相分享生命中這個獨特的時刻。

才剛製作完第一期雜誌的邵雨薇已經開始動腦構思後續內容，力求內容集集精彩、美照張張驚艷。她私人臉書廣發英雄帖寫道：「小妹我實驗性開了一個線上雜誌，純粹有趣好玩，之後想邀請藝人、導演、製片等各行各業的人來跟我聊天，讓大家更知道我們在做些什麼，希望能賞個臉一起裝時尚真抬槓，與自我對談傾聽自己的聲音。」至於是否英雄帖發放對象是否包括影帝男友吳慷仁？她笑答：「如果他有時間有興趣，當然可以！」

邵雨薇2020年不畏新冠疫情影響行程超滿載，首戰表演工作坊《昨夜星辰》舞台劇含加場共11場博得滿堂彩；與賀軍翔主演之三立奇幻大戲《天巡者》創下連續13周收視冠軍，燒腦神劇《預知未來》口碑爆棚。戲約不斷的她邁向2021年也是作品連連，不僅攜手林柏宏演出瀚草年度作品《2049》，更與王柏傑、范少勳、王淨共譜《比悲傷更悲傷的故事影集版》。影視作品自2020年到2021年都要讓觀眾看得目不轉睛，可謂新生代霸屏女王。

她去年底已預告今年有三件斜槓事業同步啟動，推出數位雜誌只是一個開端，她接下來的每一步能讓大家看見積極跳脫舒適圈更自在、更真實的邵雨薇。

(中時 )