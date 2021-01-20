公館鄉農會行銷紅棗、福菜等農產品，推出特色伴手禮，並在門市規畫年貨專區，方便民眾選購。（何冠嫻攝）

公館鄉農會門市規畫年貨專區，集合特色農特產品，方便民眾選購。（何冠嫻攝）

公館鄉農會推出農業跨年嘉年華系列活動，辦理紮稈、堆稈棚、曬鹹菜等農事體驗活動發揚並傳承傳統農村文化，廣受好評，但因應疫情，農會決定停辦即將到來的年貨大街與農夫市集，至於拔蘿蔔、醃鹹菜等體驗仍需研議，但在縣道119甲沿山公路的「花田一路」已陸續綻放，以及苗栗特色館的稻草創意裝置藝術，仍歡迎民眾參觀並注意落實防疫措施。

農業跨年嘉年華系列活動在新東大橋與客屬大橋間的15公頃稻田，打造屬於公館的「花田一路」，向日葵、大波斯菊、黃波斯菊、百日草陸續綻放，農會規畫4大區塊，其中花田1號靠近棗莊、花田2號靠近大坑段、花田3號靠近永讚石材有限公司、花田4號接近蘭庭餐廳。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，向日葵、波斯菊陸續綻放，行經沿山道可見路旁鮮豔的花田盛況，另在苗栗特色館還有農會與位在公館鄉、全台僅存的一家稻草織廠「喜妹娜哇」合作，利用竹編與稻草編織注連繩結合搭建而成的稻草裝置藝術，展現公館獨有的田園風貌與在地產業及工藝特色，提醒民眾參觀務必做好防疫措施。

古雪雲指出，因應疫情嚴峻，農業跨年嘉年華系列活動規畫有農夫市集、年貨大街、傳統美食品嘗活動，都決議取消，農會門市則有豐富年貨專區，除了今年推出養生3寶的紅棗、油甘、菊花禮盒及福菜、桔醬、梅乾菜的豐收禮盒外，還有許多伴手禮、農特產品、零嘴、油品等，讓遊客到公館來趟不一樣的旅遊體驗，帶回豐盛優質伴手禮過好年。

(中時 )