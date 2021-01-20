馬雲通過視頻連線形式，與大陸100名鄉村教師透過雲端視訊連線見面，他向100位獲獎的老師祝賀並感謝這些老師們的辛勞。圖為頒獎典禮視訊連線現場。（圖／天目新聞）

因螞蟻金服IPO受挫而神隱的大陸阿裡巴巴集團創辦人馬雲，20日在其鄉村教師基金會頒獎典禮中以視訊方式致詞。這是他3個多月來首度露臉，外傳他因螞蟻金服IPO受挫後，再遭大陸官方反壟斷法連續圍剿，集團未來命運未蔔，在前景不明的狀況下持續保持低調。

據浙江的《天目新聞》報導，阿裡巴巴集團主動對外發布消息稱，1月20日上午，馬雲通過視頻連線形式，與大陸100名鄉村教師透過雲端視訊連線見面，並在視訊中講話，他向100位獲獎的老師祝賀並感謝這些老師們的辛勞，並稱過去5年的臘八節都是約定見面的日子，但今年因為疫情無法在三亞見面，改成用視頻連線的方式聚在一起，是對100名獲獎老師的敬意，也是對100名老師背後290萬鄉村教師的敬意。「等疫情過去了，一定找時間把三亞之旅補上，到那時我們再見面！」

報導說，這是馬雲在公眾場合消失近3個月後首度現身。阿里集團內部網頁也發佈了文章：《臘八節和老師們有個約定 馬老師來赴約了》。

馬雲鄉村教師基金會是由馬雲創建，作為教師出身的企業家馬雲為此投入了不少精力研究教育公益，前不久還去併校後的鄉村寄宿制學校桐廬縣玉華小學。

去年10月底，馬雲出席上海外灘金融論壇峰會時，言辭尖銳地批評大陸金融監管制度，11月初大陸官方4個金融監管單位聯合約談馬雲，隔日就傳出阿里巴巴旗下螞蟻金服IPO叫停，不久後還展開對阿里巴巴的壟斷行為的調查。

自此馬雲一直未再現身，引來外界猜測馬雲可能行動受限。日前網上傳出馬雲在海南低調現身，在一座高爾夫球場出現，，《英國連線》雜誌(Wired UK）多前亦引述與馬雲關係密切的人士透露，馬雲在浙江省杭州市避風頭，公司隨時可聯繫到他。

(中時新聞網)