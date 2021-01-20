1995年12月27發生一起駭人聽聞的愛河棄屍事件，在KTV店擔任少爺的王姓男子與同一家KTV店擔任公主的王桂金為情侶，2人當晚因為金錢問題爭吵，王男一怒之下拿鐵管朝對方揮擊，導致女友當場腦溢血死亡，他事後將屍體塞入行李箱，再放入磚塊後投入愛河；7天後一名輪船船長發現已泡爛浮腫的屍體，全案因此曝光。

在KTV店擔任少爺的王姓男子認識在同一家KTV擔任公主的王桂金，2人交往一段時間後進而同居，未料好景不常因經常爭吵而要分手，王姓男子竟涉嫌將王女殺害後以皮箱藏屍棄於愛河，檢察官以其泯滅人性，具體求處其死刑，而王嫌的姊夫顏再義因為協助棄屍，亦被一併起訴。

王姓男子持鐵棒殺死女友王桂金，將屍體塞入行李箱後投入愛河棄屍。（圖／中時資料照）

1996年1月2日早上8時許，駕駛交通船「通明七號」在高雄港一號碼頭海面行駛的鍾姓船長，見到海面上飄浮著一只皮箱，覺得可疑而將之撈起，未料發現裡面竟然是一具已經浮腫的女屍，警方在接獲報案後，經向檢察官報請驗屍證明為他殺，警方立即成立專案小組調查。

警方經過多方查證後得知女屍身份，追查出其男友王姓男子在案發後行蹤不明涉嫌重大，經警在松山機場將其逕行逮捕到案，進而在他與後者的租住處查獲行凶所用的曬衣用的鐵管。

檢察官在起訴書中指出，被告是於1995年12月27日晚間與死者為了分手而爭吵，進而互毆，被告氣憤之餘竟起殺人犯意，持鐵管與用拳頭朝死者身上的頭部、臉上等重要部位攻擊，導致王女腦出血死亡，而為了掩飾犯行意圖滅跡，向其姊夫顏再義央求協助，顏嫌無奈答應，二人將王女屍體塞入行李箱內，再將箱子割破，然後棄屍愛河。

警方調查，死者王桂金(24歲)原是高雄舞林世家KTV公主，與同店少爺王姓男子(26歲)為男女朋友，並在新興區興華街同居，雙方並已論及婚嫁，而王嫌已離婚並另育有一女。王姓男子指稱，12月27日當天晚上9時30分左右，兩人為了金錢及女兒撫育問題發生口角，雙方進而互毆，他以鐵棒、衣架不幸毆死女方。

(中時新聞網)