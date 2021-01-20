日本連鎖知名品牌「唐吉訶德」台灣首店昨日於西門町開幕，不少民眾搶著朝聖。一名網友好奇發問，「Don Quijote」唐吉訶德到底是唸「ㄎㄜ」，還是「ㄏㄜ」，正確發音曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不過，唐吉訶德公關表示，「Don Quijote」翻成中文的話應以「ㄏㄜ」為主。

該名網友昨（19）日於PTT八卦板發文指出，「Don Quijote」以西班牙語的話，j的發音似乎是發h，應該是唸唐吉訶「ㄏㄜ」德，可是台灣新聞記者都唸唐吉軻「ㄎㄜ」德，便好奇問到底是唸「ㄎㄜ」，還是「ㄏㄜ」？

貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，「應該是唸『ㄏㄜ』，但常常被唸成『ㄎㄜ』」、「西班牙語是唸『ㄏㄜ』啊」、「是唸『ㄏㄜ』啦！真的一堆人搞錯」、「查了很久才知道，原來錯很久」。

實際造訪品牌網站，可見上頭確實是唐吉「訶」德，並非唐吉「軻」德。對此，唐吉訶德公關表示，「Don Quijote」是音譯的關係，才會導致有「軻」及「訶」兩種寫法，若要翻成中文，則以「唐吉訶德」為主，而台灣首店的正名是「DON DON DONKI」。

(中時新聞網)