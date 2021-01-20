全球LED光電產業的龍頭製造廠，億光電子（2393）經過多年的研究，研發出能夠有效促進草莓果實鮮紅的特殊波段，並與新竹關西有機草莓農場進行試驗，在專用燈具的照射下，香水草莓整體轉色成功的比率提升了30％，成功幫助北部草莓農民解決冬季光線不足造成果實不紅的問題。

草莓的經濟價值高，是冬季相當受歡迎的水果，主要產期為12月到隔年4月，產地分布在苗栗、新竹、內湖等地。然而新竹以北的區域冬季常缺乏陽光，造成部分品種的草莓轉色不良，果實不紅，影響商品價值，外觀不紅的草莓只能做成果醬等加工品，甚至面臨報廢的命運。

台灣百大青農謝晉遠先生經營竹青亭農場多年，除了堅持生產對消費者身體健康的有機草莓，對於品質要求更是嚴格。謝老闆表示：「消費者往往看到顏色不紅的果實就認為不好吃，然而新竹冬天陰天日數多，光線不足常造成香水草莓轉色不良，顏色未達標準的草莓是沒辦法出貨的」。

億光電子與百大青農謝晉遠老闆的竹青亭農場合作，於溫室中架設億光研發的草莓專用轉色燈，於陰天時補光，香水草莓顏色轉紅比率可增加30％，並提升果實中的花青素濃度90％，促使果實鮮紅，並減少顏色不良的果實數一半以上。

傳統草莓種植僅依靠自然光，在陽光不足時草莓就容易發生轉色問題，億光提供的LED光源可針對草莓轉色期所需要的特殊波段進行補光，提供農民一個更有效率、智慧化的種植方式。未來亦可針對各項農、漁、牧等其他高經濟價值的作物，透過LED的技術提供農作物所需的特殊波段，克服傳統農業看天吃飯的困境，創造LED產業與農業雙贏的佳績。愛農、愛土地、就是愛你我的家園。

(工商 )