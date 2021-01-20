櫃買中心20日表示，台灣微創醫療器材公司（6767）預計於1月25日（下周一）上櫃掛牌，當日將舉辦上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請台微醫公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師與會共襄盛舉。

台微醫公司是以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，2019年合併營業收入為7,526萬元，稅後淨利為712萬元，每股盈餘為0.30元。2020年前三季合併營業收入為7,237萬元，稅後淨利為176萬元，每股盈餘為0.07元。

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