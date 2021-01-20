美國國家公路交通安全管理局今天表示，福特汽車公司（Ford Motor Co. ）必須召回300萬輛駕駛側配備高田（Takata）氣囊的車輛，儘管這家全美第2大車廠請求不用召回。

福特和馬自達汽車公司（Mazda Motor Corp）2017 年提出請願，希望避免召回可能配備危險氣囊的車輛，但美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）今天表示已駁回請願。管理局的決策也要求馬自達，召回並維修約5800輛車的駕駛側安全氣囊。

這次召回涵蓋2006至2012年式的多個車款。

高田氣囊瑕疵會造成產氣器（Inflator）在極罕見的情況下破裂，以致金屬碎片飛散導致致命，特別是在長時間暴露於高濕環境時。共有超過6700萬輛車因這種瑕疵召回，規模為美國史上最大。目前全世界約有19家大型車廠安裝的約1億個產氣器已被召回。

國家公路交通安全管理局表示，「證據明確顯示，這些產氣器造成重大安全風險」。

(中央社)