嘉義縣布袋新塭滯洪池上的浮台型太陽能板遍布大片鳥屎，當地環保團體認為，鳥屎恐造成發電效率變差，業者也要耗大量清洗成本。過去曾在昇陽光電太陽能模組生產部門擔任要職的黃英傑指出，若太陽能板上有異物如鳥的排遺，久而不處理，恐引發熱斑效應，導致發電效率變差，嚴重的話更會讓整片組件發熱燃燒、引起火災。

黃英傑表示，太陽能板每3個月使用清水刷洗一次，1年等於清洗4次，但像新塭滯洪池浮台型太陽能板案例，鳥屎若沒及時處理恐釀災，通常因鳥屎造成發電效率下降時，會透過發電監控系統把異常現象通知系統維運工程師前往檢視，工程師通常用紅外線測溫槍來監測太陽能板表面溫度，若溫度太高就極有可能是熱斑效應，應小心避免造成發電效率下降或引起火災，同時工程師會回報公司並安排清洗作業。

黃英傑說，因應候鳥群聚而衍生大量鳥屎附著在太陽能板上的現象，清洗頻率就得提高，可能每隔1至2個月就要清洗一次，而多數光電業者是靠人力用高壓噴槍清洗，有些自動化程度較高的廠商則會靠機器人清洗，清洗次數增加，相關成本自然提高，不過其實廠商更擔心發電效率變差間接影響售電收入，所損失的部分會比清洗所耗成本更高。

黃英傑也提到，為解決地面光電爭議，政府今年開始導入環境與社會檢核機制，希望減少對環境與社會的衝擊，讓綠能、生態環境與地方照顧達到多贏，但新塭滯洪池這個案例為先前的政府公開標案，或許當初若能導入環社檢核，對業者也能避免這些風險帶來的影響。

(中時 )