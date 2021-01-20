本於下周展開的2021年台北國際書展，由文化部宣布取消實體展，轉為線上續辦。但因昨(19)日書展基金會才與外界宣布會續辦，因而讓不少出版業者大為詫異。文化部長李永得坦言，今(20)早與基金會溝通時，基金會也表達仍希望續辦的意願，但作為政府單位，須更審慎考量，最終基金會也是勉強接受這樣的決定。今年確定不會再舉辦一次實體展。

李永得表示，書展去年也停辦，今年基金會投入很多心血，出版界非常興奮，可在疫情相對受控情況下大展身手，「但沒想到一禮拜前發生本土案例，平添很多困難，早上和出版業者做充分溝通，他們認為還是應繼續舉辦，提高防疫規格。成功的話會是全世界第一個疫情後實體舉辦的室內書展，我們很敬佩，但因疫情發展，作為政府單位要更審慎考量。」

李永得表示，基於指揮中心去年公布大型聚會規定，有一項就是室內活動不能賣沒有座位的票，這其實不是針對類似書展活動，但書展就是沒有座位的活動，實名制可做到，但因現場會同時有兩萬人，進去室內空間後的流動無法掌握，何時離開也無法掌握，才建議書展基金會停辦或延期。

李永得坦言，自己也可以理解基金會的人會滿失望，他們投入很多心血與資金。至於出版社或是買票民眾的相關權益補償，會在3天之內提出完整辦法，比照去年，由文化部給予相對補償。

書展取消實體展，同屬室內的藝文場館是否加強防疫措施？李永得表示，因室內表演場館是有座位的，可掌握其流程與實名制，與書展內流動性走動情況不同，風險相對不高。加上防疫指揮中心目前尚未規定升級防疫規格，目前文化部會持續遵守防疫新生活的相關防疫規定。

2月初即將登場的台北國際動漫節，也因疫情受外界關注是否持續舉辦。李永得表示，動漫節是由文化部指導，但文化部並非主辦單位，因此要是主辦單位決定。

(中時 )