民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，不同於罷王案民進黨中央採取冷處理，有民進黨中常委今在中常會建議，罷捷案不能像過去一樣坐視不管，要有一套作戰模式。據與會者轉述，身兼黨主席的蔡英文總統表示，罷捷案民進黨要有態度，但黃捷無黨籍，未來要怎麼做，也要尊重當事人。

據轉述，民進黨今中常會從王浩宇罷免案討論到黃捷罷免案，中常委蔡易餘在會中提到，不論是王浩宇罷免案或2018年公投案看來，都採取冷處理，最後結果都是失敗，所以冷處理不代表黨中央不做動作。

蔡易餘以同婚議題為例，2018年公投時因為是冷處理，所以民進黨潰敗，不過在2020總統大選時，民進黨加強火力論述，支持者也協助向社會大眾說明，這就有差，因此主張不能遇到罷免案都冷處理。

據悉，民進黨中央針對罷捷案有做民調，同意票可能跨越該選區選舉人四分之一門檻，但該民調卻顯示，反對罷免的民眾高出同意罷免者很多，如果冷處理，黃捷將會面臨被罷免命運，所以黃捷這局勢必要正面迎戰。

蔡英文聽聞後表示「沒有錯」，黨中央在黃捷罷免案要有態度，但黃捷為無黨籍，還是要尊重當事人；至於民進黨要怎麼做並未討論。

(中時 )