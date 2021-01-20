近日寒流輪番襲台，延遲性寒害讓桃園埤塘的台灣鯛養殖業者損失慘重，凍死的台灣鯛近日大批浮起，桃園養殖漁業發展協會理事長胡榕展感嘆，停灌政策導致埤塘無法放水，加上疫情與寒流的打擊損失慘重；學者指出，根據漁業署相關規定，領有養殖漁業登記證者才得申請，但「水利法」規定埤塘不得有養殖行為，因此地方政府無法發放養殖登記證。

桃園養殖漁業發展協會理事長胡榕展表示，埤塘類似水源調度的角色，尤其稻作需水量大時，埤塘會放水供應，水位低時養殖業者就將魚撈起。

結果因應政府抗旱作業，桃園停灌休耕也讓埤塘被禁止放水，漁獲無法撈起，再結果碰上幾波超強寒流，大批養殖魚種凍死，近日天氣回暖死於浮起，衍伸出惡臭與污染等環境問題，雖然這兩天桃市府已經派員協助清除凍斃的台灣鯛，但災損實在難以估計。

胡榕展表示指出，水利會改制公家單位後變得「比較不通人情」，意思是彈性沒有以往高，但希望政府政策要穩定，因為養殖業者要承受各種天災帶來的風險，然而埤塘養殖在國民政府來台前就已經存在，是祖先留下的事業，但至今仍未被漁業署納管，也無法取得合法的養殖登記證，漁獲雖然供應給國人，但災損全得自己承擔。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢受訪指出，雖然天氣回暖，但台灣鯛最近還會陸續死亡，每個養殖戶一池都有幾萬斤漁獲，200多萬戶就有幾百萬斤。

依照「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」第5點規定，陸上養殖部分須領有養殖漁業登記證及水權證明文件才得以申請救助，但現行水利法仍規定埤塘屬於水庫，不能有任何養殖行為，例如架設水車、飼料桶等，因此桃園市政府無法發放養殖登記證。

他說，漁業署納管才能讓養殖業者讓在管理、產銷上獲益，也才能穩定台灣鯛的價格。

(中時 )