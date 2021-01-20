特別股混合高股息20報酬指數 增文曄甲特 刪兆豐金 16:092021/01/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司20日公布「臺灣指數公司特別股混合高股息20報酬指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入文曄甲特（3036A），並同時股刪除兆豐金（2886），成分股納入及刪除自1月20日起生效。 存股雙十等權重報酬指數 新增光寶科等10檔 投顧業喊高台股目標指數 兆豐看萬七 (工商 ) #文曄 #兆豐金 #特別股 #高股息 #報酬指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特選價值成長報酬指數 新增新纖等8檔 16:092021/01/20 財經 《港股》葉倫力挺大規模財政激勵措施 恆指開高走高 10:512021/01/20 財經 《金融》台股H1指數區間 6成民眾看14500～15500 11:082021/01/20 財經 台積電早盤再創天價 台股站上15,900點關卡 09:332021/01/20 財經 《金融》國泰金調查：基本面佳＋美政治干擾減緩 股市樂觀情緒續升 09:092021/01/20 財經 漲多股拉回整理 封測股連三漲直直衝不停 10:502021/01/20 財經 三利多灌頂 紅包行情噴發 04:102021/01/20 財經要聞 中小A級動能50指數 新納入愛之味等44檔 16:092021/01/20 財經 上證早盤一度衝高0.6％ 午間漲幅回吐 12:132021/01/20 財經 富坦科技基金穩健 長期投資首選 04:102021/01/20 財經焦點 近期高點還沒到 逾8成民眾低估台股了 09:332021/01/20 財經 財經熱門新聞 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 馬雲出現了 神隱近3個月後視訊露面 暗示遠離商界 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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