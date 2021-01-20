臺灣指數公司20日公布「臺灣指數公司特別股混合高股息20報酬指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入文曄甲特（3036A），並同時股刪除兆豐金（2886），成分股納入及刪除自1月20日起生效。

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