臺灣指數公司20日公布「臺灣指數公司特別股混合高股息20報酬指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入文曄甲特（3036A），並同時股刪除兆豐金（2886），成分股納入及刪除自1月20日起生效。

存股雙十等權重報酬指數 新增光寶科等10檔
投顧業喊高台股目標指數 兆豐看萬七

(工商 )

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