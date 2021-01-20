大陸近期疫情升溫緊張，面對即將到來的春運，交通運輸部預估2021年將有17億旅客要面對，雖比2019年下降4成多，但仍有較大壓力。而衛健委也表示，要返鄉的人員需持有7日以內核酸檢測陰性證明，才可以返鄉。

央視新聞報導，大陸交通運輸部運輸司服務司副司長王繡春20日表示，2021年春運是疫情防控常態化下的第一個春運。預計2021年全國春運期間發送旅客在17億人次左右，日均差不多4千萬人次，比2019年要下降4成多，比2020年增加1成多，春運的壓力還是比較大。

新華社也報導，國家衛健委疾控局監察專員王斌20日稱，大陸全國各地要實行鄉採樣、縣檢測，檢測機構要在收到樣本後的12小時內反饋檢測結果；倘若一定要返鄉，返鄉人員需持有7日以內核酸檢測陰性證明才能夠返鄉，同時這些返鄉人員回去以後，當地基層政府要進行網格化管理。同時做好隔離場所和檢測能力的準備，一旦發生疫情，能夠快速響應。

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