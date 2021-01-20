臺灣指數公司20日公布「台臺灣指數公司中小型A級動能50指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股新納入愛之味（1217）等44檔，另刪除信大（1109）等44檔。成分股納入和刪除變動，自1月20日起生效。

成分股納入44檔包括：愛之味、泰山、新纖、集盛、川飛、中電、中纖、永豐餘、榮成、豐興、官田鋼、盛餘、彰源、新鋼、裕隆、全友、廣宇、精英、凱美、浩鑫、錩新、偉詮電、強茂、新興、榮運、陽明、中航、中櫃、萬海、正達、奇偶、榮創、群創、敦泰、通嘉、合勤控、時碩工業、天鈺、佳凌、乙盛-KY、界霖、百一、帝寶、矽創等。

成分股刪除44檔包括：信大、力麗、中興電、利奇、華城、日馳、勤美、大亞、宏泰、科妍、正隆、中鋼構、海光、南帝、旺宏、光磊、華邦電、宏碁、凌陽、新美齊、一詮、揚博、國產、太子 愛山林、興富發、鈺德、晶相光、新至陞、欣陸、訊映、材料-KY、太極、松翰、工信、捷泰、聯茂、聚鼎、愛普、羅昇、東哥遊艇、統一實、中鼎、世紀鋼等。

(工商 )