從新冠肺炎疫情之初，酒精在防疫上就扮演了重要的角色，但你知道如何使用酒精才能達到更好的消毒效果嗎？微笑藥師藥局廖偉呈藥師表示，若要達到消毒殺菌的效果，應選擇濃度為75％的酒精，且以搓洗、擦拭的消毒方式優於單純噴灑酒精在物體表面。此外，由於酒精屬於易燃物品，在使用與存放上都須注意遠離火源，才能避免意外發生。

酒精防疫幾乎是全民運動，舉凡乾洗手、環境消毒都會使用酒精，但廖偉呈藥師叮嚀，使用酒精應注意以下要點：

酒精消毒的正確用法。(圖/健談提供)

1. 酒精濃度在70%至78%之間才有殺菌效果。

酒精濃度並非越高越好！酒精殺菌原理在於酒精可使病毒的蛋白質變性凝固，使病毒失去活性、造成死亡而達到殺菌的效果。然而，濃度95%的酒精會快速造成病毒表面的蛋白質變性凝固，反而無法滲入病菌內部以達殺菌之效；而濃度在70%至78%的酒精都可以穿透病菌，使病菌內部的蛋白質變性而失去活性，故有較好的殺菌效果。

2. 使用酒精應注意完整覆蓋物體表面各處。

酒精的殺菌力是看酒精與病菌接觸的「時間」！廖偉呈藥師補充，只要確實讓酒精與病菌接觸就可達到消毒的效果，因此若使用酒精消毒桌面時，建議採多角度噴灑酒精以完整覆蓋桌面，或是搭配使用抹布將酒精均勻擦拭在桌面各處，都可以達到較完整的消毒效果。

然而，廖偉呈藥師也提醒，酒精屬於易燃物品，故不建議在家中存放大量的酒精。以75％酒精為例，其閃火點為20至21度，也就是只要遇到明火就很容易被點燃，因此使用與存放酒精一定要遠離火源或熱源，且最好留意保持環境通風良好，以降低意外事故的發生率。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)