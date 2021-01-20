66歲「國寶美女」林青霞可說是從小美到大的代表，近年來她淡出演藝圈，2015年參加實境節目《偶像來了》後就減少出現在螢光幕前，但愛遊山玩水的她常被粉絲在大自然「野生捕獲」。名律師邱彰今(20日)自曝曾在飛機上遇到林青霞，女神盯了她好幾分鐘，打趣說：「聽說你是法律界的林青霞」，邱彰笑說雖然那眼神像是告訴她「不怎麼樣嘛」，但能跟偶像接觸，她還是樂歪。

擁有美國執業律師的邱彰3年前常透過臉書對狄鶯、孫鵬之子孫安佐在美涉恐攻一案表達意見，她一度呼籲政府須出面解救孫安佐，強調：「台灣沒有外交，對這種事不敢想，其實不必妄自菲薄，希望蔡英文總統花點國際時間做點事，說不定也有立委願意做，孫安佐的律師還在跟聯邦協商，因為除了認罪協商，無路可走，此時台灣政府應該責無旁貸替孫安佐說項了，一定要讓孫安佐知道，他不是國際孤兒。」

邱彰分享和林青霞合影。（圖／翻攝自邱彰臉書）

今邱彰分享2012年曾和妙天法師去看極光，一趟旅行下來，足跡踏遍挪威、丹麥、克羅地海三小國，最後在挪威完成心願，親眼目睹極光。除了極光外，那趟旅遊還有許多令邱彰印象深刻的事，便是在飛機上偶遇大美人林青霞，當下，導遊眭澔平第一時間衝去向林青霞打招呼，才讓林青霞發現邱彰的存在。

名律師邱彰。（圖／中時資料照片）

邱彰說，眭澔平回座位後，林青霞刻意回頭與她四目相交，開玩笑說：「聽說妳是法律界的林青霞，讓我好好看看妳。」而林青霞看了3分多鐘，沒說半句話，邱彰表示：「我覺得她的眼光告訴我，『不怎麼樣嗎！』我可一點都不在乎！那是林青霞耶！」粉絲則說：「我覺得邱律師不會輸給林青霞」、「二位都是美人」、「各有特色，不用相比。女人的智慧勝於外貌！」

(中時新聞網)