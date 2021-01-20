大溪警結合寺廟做公益，盼弱勢家庭過好年。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆新年將至，桃園市大溪警分局內柵派出所20日結合大溪區迎富送窮廟、蓮座山觀音寺辦理寒冬送暖，幫助弱勢家庭安心過好年，更希望在歲末年終之際拋磚引玉，邀請社會各界一同關懷弱勢。

大溪警分局內柵派出所員警平日在勤區查察，發現轄區內有不少有貧困弱勢家庭經濟拮据，內柵派出所所長林衍輝向民間團體反應轄內狀況，大溪區迎富送窮廟、蓮座山觀音寺得知後義不容辭，請警方協助安排進行慰問。

大溪警方表示，迎富送窮廟及蓮座山觀音寺向來熱心公益，農曆年前針對大溪區康安里、義和里辦理寒冬送暖，共26戶家庭受惠，蓮座山觀音寺致贈每戶1600元，迎富送窮廟致贈每戶毛毯2件，20日於內柵派出所進行聯合慰問，盼需關懷民眾溫暖好過年

警方表示，希望藉內柵派出所的活動拋磚引玉，發揮「人溺己溺，人飢己飢」的精神，「身在公門好修行」，警察的工作不單僅是依法行政，更本著關心弱勢及同理心，利用勤區查察深入了解轄區情況，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，並給予主動關懷，讓民眾安心過好年。

(中時 )