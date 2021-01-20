20日韓國最大的家電製造商LG電子表示，旗下手機部門未來將朝一切可能的方向前進。市場也解讀說，LG電子準備脫手這顆一直在燒錢的燙手山竽。

LG高層指出，已經到了需要為手機這塊事業群的未來，好好打算一下了。目前全球市場智慧型手機競爭激烈，也正認真考慮任何處理方式。但不管LG手機部門未來會變成怎樣，都不會動到員工既有的工作。

其實，從2015年第二季以來，LG手機事業群便一直在賠錢狀態。根據統計至2020年止，LG投資在手機這一塊所燒掉的錢，累計約5兆韓元約45億美元。

分析師細估，LG手機部門2020整年虧掉八千億韓元約7.27億美元，雖較2019年的1兆韓元稍有減少，但疫情讓銷售業業績一直沒有起色，所以LG高層應該是放棄了，才有脫手計畫傳出。

消息一傳到股市，LG股價像坐直升機一樣地飆升12.84％，達167,000韓元，無疑是表現最亮眼的一檔。同時，也代表市場對LG將要出脫賠錢的手機業務，給予非常正面評價。

(時報資訊)