橘子(6180)將於1月29日-1月31日寒假期間，舉辦2021「橘子嘉年華」，運用2020年「橘子線上嘉年華」直播經驗，與台灣ACG重鎮三創生活園區，充份融合線上線下場景，提供橫跨逛展、娛樂消費、餐飲美食與互動科技的全方位展覽。

2020年受到疫情影響，橘子開始策畫「橘子線上嘉年華」，除了保有遊戲外，亦加入ACG電商，支付場景、娛樂互動等元素，並派發各類數位票券及優惠，兩次經驗皆取得破百萬觸及與近6000人的同上人數，顯示全新策展方式的潛力。

今年寒假橘子突破框架，在三創生活園區舉辦遊戲產業首創的新型態展覽「2021橘子嘉年華」。橘子執行長劉柏園指出，透過這次的橘子嘉年華，橘子將全力把原有用戶及線上直播所匯聚的能量導向線下場景，打通虛擬服務到實體通路的最後一哩路，讓玩家開心享受各種有趣的娛樂體驗；而在線下的使用者歷程，也有機會轉化成更便利的線上服務，我相信這將是後疫情時代的必然趨勢。同時也期待，透過三創生活獨具的多元策展空間、ACG族群特性以及串接的橘子支付金流，逐步理解玩家線上到線下的用戶行為，持續開發創新服務，完整橘子生態圈。

本次參與「2021橘子嘉年華」10大遊戲IP橫跨手遊、端遊，包括《天堂M》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》、《龍之谷：新世界》、《月光雕刻師》、《魔力寶貝M》、《艾爾之光》、《新龍之谷》、《新瑪奇》與《CSO絕對武力》，並納入ACG玩家喜愛的公仔與偶像文化，以泛ACG的型式呈現；並集結橘子集團旗下遊戲、支付、電商及生活入口beanfun!，結合三創生活百貨通路與點數資源，提供線下融合線上的逛展、娛樂消費、餐飲美食等跨情境體驗。

劉柏園表示，2020年推展線上效果不錯，為此橘子增建一個全台最高科技的攝影棚，可以把虛擬人物直播出去，並透過落地的活動，加上最適合的戰略伙伴三創，進一步凸顯產品主題。而相較於電玩展，行銷花費只有電玩展的二分之一，而且以前參加電玩展比較像是形象展，這次是有比較多的銷售跟合作。

(時報資訊)